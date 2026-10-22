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Регион
Опубликовано 22 октября, 21:54

Путин подтвердил готовность России возобновить переговоры с США и Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия и США договорились о возможности возобновления трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Москва готова вернуться к дипломатическим контактам с участием представителей Вашингтона и Киева. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Что касается наших переговоров с представителями администрации Соединённых Штатов, то да, мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трёхсторонние контакты», — сказал российский лидер.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин ещё во время встречи с Уиткоффом выразил готовность возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре. Об этом журналистам рассказал Юрий Ушаков. По его словам, стороны обсудили перспективы дипломатического урегулирования и возможное возвращение к трёхстороннему формату.

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Александра Мышляева
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