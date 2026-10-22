Путин подтвердил готовность России возобновить переговоры с США и Украиной
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Россия и США договорились о возможности возобновления трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Москва готова вернуться к дипломатическим контактам с участием представителей Вашингтона и Киева. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Что касается наших переговоров с представителями администрации Соединённых Штатов, то да, мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трёхсторонние контакты», — сказал российский лидер.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин ещё во время встречи с Уиткоффом выразил готовность возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре. Об этом журналистам рассказал Юрий Ушаков. По его словам, стороны обсудили перспективы дипломатического урегулирования и возможное возвращение к трёхстороннему формату.
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