«У тебя будут неприятности»: Стубб обратился к Зеленскому перед переговорами с Уиткоффом

Президент Финляндии Александр Стубб якобы предупредил Владимира Зеленского о возможных неприятностях, если тот не воспользуется последним шансом на переговорах по Украине. Как сообщает РИА «Новости», соответствующий эпизод попал на видео во время встречи в Осло, где также присутствовал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

«Это последний шанс. Иначе у тебя будут неприятности», — приводит агентство слова финского президента.

На опубликованных кадрах, по описанию РИА Новости, Стубб и Стёре разговаривают с Зеленским, который слушает собеседников и кивает в ответ. После беседы Стубб увёл Зеленского от журналистов. Как сообщалось ранее, финский президент предложил украинскому политику следовать за ним и пообещал оградить его от вопросов прессы.

Эпизод произошёл на фоне переговоров по урегулированию украинского конфликта, состоявшихся в Осло 20 октября. В консультациях участвовали Зеленский, Стубб, Стёре и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер подключился к обсуждению дистанционно.

После встречи Стубб сообщил, что сторонам удалось согласовать отдельные элементы возможного мирного урегулирования. Среди обсуждавшихся вопросов были гарантии безопасности, территориальные разногласия и дальнейшие дипломатические шаги.

Ранее Life.ru рассказывал, как Стубб увёл Зеленского от журналистов после переговоров в Осло. Финский президент не позволил украинскому лидеру задержаться для общения с прессой и предложил следовать за ним.