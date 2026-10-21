Не стоит повторять за Брюсселем: Песков оценил роль Стубба в переговорах по Украине
Песков: Позиция ЕС не поможет Стуббу внести вклад в урегулирование
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Президент Финляндии Александер Стубб вряд ли сможет помочь урегулированию украинского конфликта, если ограничится повторением общей позиции Евросоюза. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя участие финского лидера в международных переговорах в Осло.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва намерена оценивать роль Стубба по содержанию его предложений, а не по самому факту подключения к дипломатическому процессу.
«Мы посмотрим, насколько конструктивный вклад может господин Стубб в это внести. Если он может внести конструктивный вклад, то это можно оценить положительно. Если нет, если он может повторять только общую европейскую позицию, то вряд ли это может стать конструктивным вкладом», — заявил Песков журналистам.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб уже пытался активнее включиться в процесс урегулирования украинского конфликта. В июне 2026 года он заявил о необходимости возобновления прямого диалога Европы с Москвой, но отказался брать на себя роль главного переговорщика от ЕС, предложив доверить её Франции, Германии и Великобритании. При этом Стубб продолжал поддерживать тесные контакты с Киевом: 10 октября Зеленский обсудил с ним дополнительные поставки боеприпасов для истребителей F-16. Уже 20 октября финский президент присоединился к переговорам Зеленского и американской делегации в Осло. По итогам встречи Стубб заявил о согласовании некоторых «элементов мира», которые американские посредники должны представить российской стороне. В свою очередь, Дмитрий Песков подтвердил заинтересованность Кремля в продолжении контактов со Стивом Уиткоффом, подчеркнув важность обмена предложениями между Москвой и Вашингтоном.
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