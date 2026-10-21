Не стоит повторять за Брюсселем: Песков оценил роль Стубба в переговорах по Украине

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва намерена оценивать роль Стубба по содержанию его предложений, а не по самому факту подключения к дипломатическому процессу.

«Мы посмотрим, насколько конструктивный вклад может господин Стубб в это внести. Если он может внести конструктивный вклад, то это можно оценить положительно. Если нет, если он может повторять только общую европейскую позицию, то вряд ли это может стать конструктивным вкладом», — заявил Песков журналистам.