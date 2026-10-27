Путин, Стубб и Стёре поддержали возобновление переговоров по Украине

Владимир Путин, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре приветствовали возвращение России, США и Украины к трёхсторонним переговорам. Новый раунд консультаций планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

Главной темой предстоящей встречи должна стать безопасность России и Украины после полного завершения боевых действий. Именно этот вопрос участники телефонных переговоров назвали одним из ключевых направлений дальнейшего дипломатического диалога.

«Собеседники приветствовали достигнутую договорённость о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США», — говорится в сообщении Кремля.

Примечательно, что разговор с российским президентом инициировали сами Стубб и Стёре. Перед звонком они провели консультации с украинской стороной, а ранее участвовали в обсуждении мирных предложений с представителями американской администрации в Осло. Подробнее — в материале Life.ru по итогам переговоров лидеров России, Финляндии и Норвегии.

Возобновить трёхсторонний формат Москва согласилась после встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября. Российский лидер подтвердил готовность обсуждать долгосрочные гарантии безопасности, которые должны действовать после заключения окончательного мирного соглашения.

При этом точная дата встречи в Абу-Даби пока не определена. Как ранее пояснил Дмитрий Песков, первоначально переговоры пройдут с участием только России, США и Украины, однако возможность дальнейшего подключения европейских государств не исключается.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль пока не определил конкретную дату переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Песков подтвердил, что организационные вопросы ещё обсуждаются. Помощник президента Юрий Ушаков допускал возобновление контактов после 4 ноября.