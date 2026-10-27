Кремль прояснил ситуацию с переговорами в Абу-Даби

Точная дата трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби пока не согласована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Нет. Пока даты нет», — коротко ответил представитель Кремля на вопрос о том, определён ли конкретный день проведения встречи.

Ранее Life.ru рассказывал, что новый раунд переговоров планируется провести на экспертном уровне. Помощник президента РФ Юрий Ушаков допускал встречу в первой половине ноября. По его словам, состав российской делегации определит Владимир Путин, а одной из главных тем станут вопросы безопасности России и Украины после завершения конфликта.

Позднее Песков подтвердил трёхсторонний формат встречи. Участие европейских представителей на первоначальном этапе не предусмотрено, хотя Кремль не исключает их подключения к дальнейшим обсуждениям.

Кроме того, 25 октября Ушаков обозначил новый временной ориентир. Он сообщил, что Россия готова возобновить переговоры после 4 ноября, когда в стране отметят День народного единства.