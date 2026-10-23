Песков подтвердил трёхсторонний формат переговоров по Украине в ОАЭ

Переговоры России, США и Украины, намеченные на первую половину ноября в Абу-Даби, пройдут в трёхстороннем формате. Участие европейских представителей на этом этапе не предусмотрено, однако Кремль не исключает их подключения к дальнейшим обсуждениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры в Абу-Даби будут в трёхстороннем формате», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможном участии европейцев.

Ранее Life.ru сообщал, что новый раунд переговоров России, США и Украины в Абу-Даби планируется провести на экспертном уровне. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что состав российской делегации определит Владимир Путин. Одной из основных тем встречи станет система гарантий безопасности после завершения конфликта.