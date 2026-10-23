Россия и США могут встретиться до конца года: В МИД рассказали о переговорах по «раздражителям»

Москва и Вашингтон могут провести ещё один раунд переговоров по устранению взаимных «раздражителей» до конца 2026 года. Конкретная дата встречи пока не определена, сообщил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».

«Что касается будущих раундов, то мы полагаем, что до конца года может состояться, наверное, еще один такой раунд. Его конкретные сроки будут нами согласованы по дипломатическим каналам», — пояснил дипломат.

Консультации посвящены накопившимся проблемам в двусторонних отношениях. В частности, стороны обсуждают условия работы дипломатических представительств, возвращение российской дипломатической собственности в США и возможность восстановления прямого авиасообщения.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что переговоры с американскими представителями проходят не безрезультатно. По его словам, по отдельным направлениям наблюдается продвижение, хотя по ключевым вопросам, включая дипломатическую собственность и авиасообщение, существенного прогресса пока нет.

Первые раунды консультаций в этом формате состоялись в Стамбуле в феврале и апреле 2025 года. В дальнейшем Москва и Вашингтон продолжили контакты, в том числе на экспертном уровне.

Ранее Life.ru сообщал, что Рябков допустил проведение новых консультаций с США до конца года. 13 октября дипломат подчеркнул, что Москва не прекращала контакты с Вашингтоном, однако не намерена публично раскрывать содержание обсуждений. По его словам, для российской стороны важен практический результат переговоров.

Life.ru рассказывал о переговорах России и США по устранению взаимных «раздражителей». Первые два раунда консультаций состоялись 27 февраля и 10 апреля 2025 года в Стамбуле. Стороны обсуждали восстановление полноценной работы дипмиссий, кадровые и финансовые ограничения, возвращение российской дипломатической собственности и возобновление прямого авиасообщения. По итогам встреч удалось наметить ряд практических шагов, однако в июне очередной раунд был отменён по инициативе американской стороны.