«Нам главное – результат»: В МИД допустили новые консультации с США до конца года
Рябков: Новый раунд консультаций России и США возможен до конца года
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Новый раунд российско-американских консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях может состояться до конца 2026 года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Конкретные даты переговоров пока не определены. Дипломат подчеркнул, что контакты с американской стороной не прекращались, однако раскрывать содержание обсуждений Москва не намерена.
«Мы никогда эти контакты не прерывали. Что касается конкретной тематики, отрабатываемой в их рамках, это вопрос не публичный. Мы подходим к нему максимально ответственно, никаких утечек мы не допустим», — заявил Рябков.
По его словам, приоритетом остаётся практический итог диалога.
«Нам главное результат, а не медийный эффект», — добавил замглавы МИД.
Ранее Рябков сообщал о непубличных контактах России и США в столицах двух стран. Консультации по раздражителям касаются, в частности, нормализации условий работы дипломатических представительств. Первые два раунда этого диалога прошли в Стамбуле в феврале и апреле 2025 года.
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