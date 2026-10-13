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Опубликовано 13 октября, 17:46

«Нам главное – результат»: В МИД допустили новые консультации с США до конца года

Рябков: Новый раунд консультаций России и США возможен до конца года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Новый раунд российско-американских консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях может состояться до конца 2026 года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Конкретные даты переговоров пока не определены. Дипломат подчеркнул, что контакты с американской стороной не прекращались, однако раскрывать содержание обсуждений Москва не намерена.

«Мы никогда эти контакты не прерывали. Что касается конкретной тематики, отрабатываемой в их рамках, это вопрос не публичный. Мы подходим к нему максимально ответственно, никаких утечек мы не допустим», — заявил Рябков.

По его словам, приоритетом остаётся практический итог диалога.

«Нам главное результат, а не медийный эффект», — добавил замглавы МИД.

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Ранее Рябков сообщал о непубличных контактах России и США в столицах двух стран. Консультации по раздражителям касаются, в частности, нормализации условий работы дипломатических представительств. Первые два раунда этого диалога прошли в Стамбуле в феврале и апреле 2025 года.

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Александра Вишнякова
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