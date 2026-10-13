Вучич заявил об особой личной химии между Трампом и Путиным

Президент США Дональд Трамп, возможно, стремится укрепить отношения с Россией. Такую оценку высказал бывший президент Сербии Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич.

«Конечно. А если он будет конфликтовать с Россией, то он будет приближать Россию к Китаю. И вы не можете сказать, что это глупый ход. Нет, наоборот», — заявил Вучич.

Он добавил, что на месте американского лидера действовал бы так же.

Вучич также считает, что между Трампом и президентом России Владимиром Путиным сложились особые личные отношения. По его мнению, между двумя политиками есть взаимная симпатия, которая влияет на их общение.

«Заметно, что у него есть какая-то личная химия с президентом Путиным, и обратно. Так как с первого взгляда и встречи было понятно, что такого он не имеет с... Зеленским», — сказал Вучич в интервью RT.

Бывший сербский лидер назвал эту химию важным фактором международных отношений.

Как писал Life.ru, ранее о личной химии с другими людьми высказывался и сам Трамп. В частности, он жаловался на отсутствие взаимопонимания с американским журналистом Такером Карлсоном, заявив, что между ними «нет химии».