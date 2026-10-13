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Опубликовано 13 октября, 00:45

Вучич связал сделку по дизелю с попыткой США отдалить Россию от Китая

Александр Вучич. Обложка © Life.ru

Александр Вучич. Обложка © Life.ru

В сделке по дизельному топливу США стремятся отдалить Россию от Китая и сблизить её с Вашингтоном. Такую цель американской политики в отношении Москвы увидел бывший президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, Дональд Трамп действует прежде всего в интересах своей страны и рассматривает КНРкак главного конкурента.

«Трамп пытается, чтобы в будущем, так как он знает, что его главный соревнователь — Китай, попробовать в более продуманном и другом смысле немного удалить Россию от Китая и приближать её к Соединённым Штатам», — сказал Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич.

Песков заявил об огромном спросе на российское дизельное топливо в мире
Песков заявил об огромном спросе на российское дизельное топливо в мире

Как писал Life.ru, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива. После переговоров Вашингтон временно разрешил операции с российским топливом, сделав исключение из санкционных ограничений. Российские и американские компании уже обсуждают поставки дизеля из России. К переговорам также подключились министерства энергетики двух стран.

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Лия Мурадьян
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