Песков заявил об огромном спросе на российское дизельное топливо в мире
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия без труда найдёт покупателей для своего дизельного топлива на мировом рынке. Спрос на нефть и нефтепродукты остаётся огромным, а объёмы выпавших из оборота поставок создают возможности для российских экспортёров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Спрос огромный. С рынка выпало огромное количество нефти и нефтепродуктов... Поэтому здесь, скажем так, проблемы со спросом на рынках нет. Было бы предложение», — приводит слова Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля также пояснил, что российским властям не нужно ждать отдельных обращений от стран, заинтересованных в закупках дизеля после снятия экспортных ограничений. Продажи организуют через трейдеров, поэтому поставки идут по обычным торговым каналам.
Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за готовность поставлять дизельное топливо. Он также призвал нефтеперерабатывающие компании и продавцов горючего немедленно снизить цены. До этого Владимир Путин отмечал, что только действующие санкции мешают российскому дизелю выходить на мировой рынок. При этом договорённости России и США по поставкам топлива не остановили попытки ограничить торговлю российскими энергоресурсами. Республиканец Брайан Фицпатрик намерен внести в Палату представителей Конгресса США законопроект о полном запрете на их закупку.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.