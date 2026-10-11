Песков заявил об огромном спросе на российское дизельное топливо в мире

Россия без труда найдёт покупателей для своего дизельного топлива на мировом рынке. Спрос на нефть и нефтепродукты остаётся огромным, а объёмы выпавших из оборота поставок создают возможности для российских экспортёров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Спрос огромный. С рынка выпало огромное количество нефти и нефтепродуктов... Поэтому здесь, скажем так, проблемы со спросом на рынках нет. Было бы предложение», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля также пояснил, что российским властям не нужно ждать отдельных обращений от стран, заинтересованных в закупках дизеля после снятия экспортных ограничений. Продажи организуют через трейдеров, поэтому поставки идут по обычным торговым каналам.