Ушаков: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут на экспертном уровне
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Новый раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби планируется провести на экспертном уровне. Состав российской делегации определит президент Владимир Путин, сообщил его помощник Юрий Ушаков.
По словам представителя Кремля, встреча может состояться в первой половине ноября, ориентировочно в десятых числах. При этом окончательная дата пока не согласована.
«Но это, в общем-то, экспертный уровень, как и раньше», — пояснил Ушаков.
Ожидается, что одной из главных тем консультаций станут вопросы обеспечения безопасности России и Украины после завершения конфликта. Ранее аналогичные переговоры проходили в Абу-Даби и Женеве с участием представителей военных ведомств и дипломатов.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин подтвердил готовность России возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Об этом российский лидер заявил во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября. Переговоры продолжались более трёх часов. По словам Ушакова, стороны подробно обсудили перспективы возвращения к трёхстороннему формату и сигналы, поступившие из Вашингтона.
Абу-Даби уже принимал два раунда переговоров России, США и Украины в январе и феврале 2026 года. Делегации обсуждали территориальные вопросы, возможные механизмы прекращения огня и контроль за соблюдением договорённостей. Одним из результатов февральской встречи стал обмен 314 военнопленными — по 157 человек с каждой стороны. Позднее в Кремле объяснили, что переговоры в ОАЭ были сосредоточены прежде всего на вопросах безопасности и потому проходили с участием военных специалистов.
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