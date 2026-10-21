Ушаков: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут на экспертном уровне

Новый раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби планируется провести на экспертном уровне. Состав российской делегации определит президент Владимир Путин, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, встреча может состояться в первой половине ноября, ориентировочно в десятых числах. При этом окончательная дата пока не согласована.

«Но это, в общем-то, экспертный уровень, как и раньше», — пояснил Ушаков.

Ожидается, что одной из главных тем консультаций станут вопросы обеспечения безопасности России и Украины после завершения конфликта. Ранее аналогичные переговоры проходили в Абу-Даби и Женеве с участием представителей военных ведомств и дипломатов.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин подтвердил готовность России возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Об этом российский лидер заявил во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября. Переговоры продолжались более трёх часов. По словам Ушакова, стороны подробно обсудили перспективы возвращения к трёхстороннему формату и сигналы, поступившие из Вашингтона.