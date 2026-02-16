Песков объяснил, почему Мединский не участвовал в переговорах по Украине в Абу-Даби
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Помощник президента РФ Владимир Мединский оставался главой российской делегации по Украине, но он не участвовал в раундах в Абу-Даби, потому что там речь шла именно о вопросах безопасности, касавшихся непосредственно военных. Такое объяснение дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Главой делегации российских переговорщиков является Мединский. Это заявление Путин делал до первого раунда в Абу-Даби, во время и так далее. Поэтому Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков», — сказал представитель Кремля.
Напомним, следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Встреча будет проходить в трёхстороннем формате. Известно, что главой российской делегации снова станет Владимир Мединский. В Кремле объяснили этот выбор. Также будет присутствовать и глава РФПИ Кирилл Дмитриев — он работает по отдельному, экономическому, треку. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорной группой, перед их вылетом в Швейцарию он дал делегации детальные инструкции.
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