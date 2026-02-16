Песков объяснил, почему Мединский не участвовал в переговорах по Украине в Абу-Даби

Помощник президента РФ Владимир Мединский оставался главой российской делегации по Украине, но он не участвовал в раундах в Абу-Даби, потому что там речь шла именно о вопросах безопасности, касавшихся непосредственно военных. Такое объяснение дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Главой делегации российских переговорщиков является Мединский. Это заявление Путин делал до первого раунда в Абу-Даби, во время и так далее. Поэтому Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков», — сказал представитель Кремля.