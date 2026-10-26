Паузы не будет: Песков объяснил, почему переговоры не остановят удары по Украине

Возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины не означает прекращения огня или введения каких-либо ограничений на боевые действия. Армия РФ продолжит специальную военную операцию и удары по военным объектам Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что решение вернуться к дипломатическому диалогу никак не меняет текущих задач российских Вооружённых сил. По его словам, военные продолжают наносить массированные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также военным и связанным с ними объектам.

При этом, как отметил Песков, украинская сторона также не прекращает атаки. Таким образом, подготовка нового раунда переговоров пока не сопровождается договорённостями о приостановке боевых действий.

Ранее Москва подтвердила принципиальную готовность возобновить трёхсторонние контакты с Вашингтоном и Киевом. Предполагается, что участники вернутся к обсуждению урегулирования в ноябре, однако окончательные сроки новой встречи пока не согласованы.

Президент России Владимир Путин также пояснял, что целью будущих консультаций должно стать обеспечение безопасности России и Украины после достижения окончательного мирного соглашения. При этом российская сторона выступает против подмены долгосрочного урегулирования кратковременной остановкой боевых действий.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин подтвердил готовность России возобновить переговоры с США и Украиной. По словам российского лидера, соответствующая договорённость была достигнута в ходе контактов с представителями американской администрации.