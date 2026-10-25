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Опубликовано 25 октября, 19:16

Трёхсторонние переговоры по Украине пройдут в ближайшее время, заявил Трамп

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Президент США Дональд Трамп заявил, что трёхсторонние переговоры России, Соединённых Штатов и Украины могут состояться уже в ближайшее время. Американский лидер выразил уверенность, что Москва и Киев заинтересованы в достижении соглашения.

«Они пройдут довольно скоро, и я думаю, что обе [стороны] хотят заключить сделку», — сказал Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Так глава государства ответил на вопрос о перспективах возобновления трёхстороннего переговорного процесса. При этом конкретную дату и место встречи американский президент не назвал.

Ранее представители Москвы и Киева подтвердили готовность вернуться к обсуждению урегулирования при посредничестве Вашингтона. Встреча переговорных групп предварительно обсуждается на ноябрь. Одной из возможных площадок называется Абу-Даби.

Президент России Владимир Путин ранее согласился в принципе на возобновление трёхсторонних консультаций. Владимир Зеленский также поддержал этот формат и заявил о готовности украинской делегации к встрече.

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Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков назвал предстоящую встречу представителей Москвы, Вашингтона и Киева «пристрелочной». По его словам, первый раунд консультаций вряд ли позволит сразу решить ключевые вопросы, однако может стать началом нового этапа переговорного процесса.

Больше новостей о переговорах по Украине и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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