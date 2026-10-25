Без козырей и с разбитыми иллюзиями: В Британии предрекли Киеву катастрофу на переговорах

Потеря Донбасса может обернуться для Украины катастрофой на мирных переговорах, поскольку Киев и его западные союзники окажутся в крайне невыгодном положении. Такой прогноз сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По мнению эксперта, западные политики продолжают строить планы урегулирования конфликта, не учитывая реальную обстановку на линии боевого соприкосновения. В результате предлагаемые ими условия успевают потерять актуальность ещё до начала предметного обсуждения.

«На данном этапе можно сказать, что Запад окажется в экстремально сложной, очень плохой переговорной позиции. Конечно, для Украины к тому моменту это будет катастрофа», — предупредил Меркурис.

Аналитик убеждён, что ключевая проблема западных столиц заключается в ошибочном восприятии соотношения сил. По его оценке, там продолжают переоценивать возможности ВСУ и недооценивать продвижение российских войск, что мешает выработать реалистичный подход к переговорам.

«Думать, что украинцы превосходят русских — это когнитивное искажение», — заключил эксперт.

При этом Меркурис связывает перспективы дипломатического урегулирования непосредственно с развитием ситуации на фронте. Он полагает, что дальнейшая потеря территорий оставит Киеву всё меньше возможностей для отстаивания своих условий.

Ранее Life.ru писал, что Меркурис заметил изменение настроений в Киеве и западных столицах. По его словам, в Европе и США постепенно осознают ухудшение положения Украины. Аналитик связывал это не только с событиями на фронте, но и с экономическими проблемами, ситуацией в воздухе и отсутствием ожидаемого эффекта от санкционного давления на Россию.