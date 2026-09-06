На Украине, в Европе и США начинают осознавать, что положение Киева в конфликте ухудшается. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в подкасте The Duran.

«В Киеве, в западных столицах и в Соединённых Штатах постепенно начинают понимать, что этот конфликт проигрывается», — заявил он.

По словам Меркуриса, такая оценка складывается не только из ситуации на линии боевого соприкосновения. Он также указал на положение в экономике, противостояние в воздухе и неудачу попыток Запада добиться изменения курса Москвы с помощью санкционного давления.

Аналитик считает, что именно совокупность этих факторов усиливает нервозность среди противников России и заставляет западные столицы пересматривать прежние ожидания.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Меркурис допустил бегство Владимира Зеленского на Запад в случае резкого ухудшения положения его команды. Аналитик предположил, что украинское руководство будет стараться удерживать власть настолько долго, насколько это возможно. По его версии, критическое ухудшение ситуации способно заставить Зеленского покинуть страну.