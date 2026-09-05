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Опубликовано 5 сентября, 18:51

«С чемоданами, набитыми наличными»: В Британии предсказали бегство Зеленского

Меркурис допустил бегство Зеленского на Запад при ухудшении ситуации

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Зеленский может попытаться покинуть Украину, если положение его команды резко ухудшится. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его версии, Зеленский и его окружение будут пытаться как можно дольше сохранять власть и финансовые ресурсы, а при критическом развитии событий могут уехать на Запад.

«Общий план Зеленского и его окружения заключается в том, чтобы держаться как можно дольше и как можно дольше сохранять поток денег, подкупить достаточное количество людей, а затем, когда всё начнёт рушиться, сесть на последний поезд с чемоданами, набитыми наличными, и бежать на Запад», — заявил Меркурис.

Аналитик также предположил, что после возможного отъезда Зеленскому пришлось бы вести закрытый образ жизни из-за большого числа недовольных его политикой.

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Ранее Life.ru рассказывал, что сам Зеленский назвал проведение выборов во время боевых действий «цунами для государства». Он заявил, что голосование до завершения конфликта способно привести к внутреннему расколу страны. Конкретные сроки возможных президентских выборов Зеленский тогда не назвал.

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Александра Мышляева
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