Финский общественник и военкор Кости Хейсканен, посетивший Крым в рамках ознакомительного визита, считает, что Владимир Зеленский заслуженно лишился недвижимости на полуострове. По его мнению, политика главы киевского режима по отношению к России является враждебной, что и стало причиной конфискации.

В своём репортаже из жилого комплекса «Император» в посёлке Ливадия Хейсканен показал бывшую квартиру Зеленского площадью 119,5 кв. метра. Недвижимость была национализирована в мае 2023 года и впоследствии продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей.

«Я побывал в жилищном комплексе «Император», где раньше был пентхаус Зеленского и снял репортаж, который опубликовал в финских пабликах. Квартиру у Зеленского конфисковали заслуженно, так как он ведёт себя как враг крымчан, стремясь нанести максимальный вред России и полуострову», — заявил РИА «Новости» Хейсканен.

Военкор подчеркнул, что местные жители поддерживают это решение и считают, что у украинских политиков и олигархов не должно быть имущества в Крыму.

Ранее Life.ru рассказывал, что финский военкор Кости Хейсканен приехал в Крым с ознакомительным визитом спустя 22 года и планировал снять сюжет о бывшей квартире Зеленского, чтобы показать финнам, как украинские политики относились к полуострову.