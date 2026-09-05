Финский военкор обратился к Стуббу из Крыма и назвал стратегическую ошибку
Финский военкор Хейсканен обратился к Стуббу из Крыма и позвал на полуостров
Обложка © VK / Kosti Heiskanen
Финский общественный деятель и военный корреспондент Кости Хейсканен записал обращение к президенту Финляндии Александру Стуббу во время поездки в Крым.
В ролике, опубликованном из поездки, журналист предложил финскому лидеру лично посетить полуостров и, по его словам, убедиться в ситуации на месте. Хейсканен заявил, что во время визита общался с местными жителями и увидел их отношение к жизни в составе России. Он также раскритиковал позицию финских властей по крымскому вопросу.
«Своим видеообращением я хочу показать Александру Стуббу, что никто в Крыму не хочет возврата киевского режима, и призываю перестать поддерживать Украину. Пусть приедет в Крым полакомиться фруктами и пирожными», — сказал военкор.
По словам Хейсканена, политика Финляндии в отношении России и Крыма после референдума в 2014 году является большой стратегической ошибкой. Он призвал Стубба самостоятельно оценить ситуацию на полуострове.
Тем временем Киев договорился с Финляндией о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем на финской территории.
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