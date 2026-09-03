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Регион
Опубликовано 3 сентября, 10:10

«Чтобы финны знали»: Военкор из Финляндии снимет сюжет о бывшей квартире Зеленского в Крыму

Финский военкор собрался снять сюжет о бывшей квартире Зеленского в Крыму

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Финский общественник и военный корреспондент Кости Хейсканен заявил, что планирует снять сюжет о бывшей квартире Зеленского в Крыму. По его словам, материал будет предназначен для финской аудитории. Журналист хочет рассказать о том, как украинские политики и бизнесмены относились к полуострову.

«Хочу снять сюжет о квартире Зеленского, которую у него конфисковали, и затем показать финнам, чтобы они понимали, что творилось на полуострове, когда он находился в составе Украины», — сказал Хейсканен РИА «Новости».

Речь идёт о квартире семьи Зеленского в Ливадии площадью 119,5 квадратного метра.

Хейсканен приехал в Крым с ознакомительным визитом спустя 22 года после своего предыдущего посещения полуострова. Он также заявил, что, по его мнению, в период нахождения Крыма в составе Украины регион недостаточно развивался и использовался как источник дохода для отдельных представителей власти и бизнеса.

Зеленский смирился с потерей квартиры в Крыму за 44 млн
Зеленский смирился с потерей квартиры в Крыму за 44 млн

История квартиры семьи Зеленского в Крыму уже становилась поводом для публикаций. Ранее Life.ru сообщал, что национализированную квартиру в Ливадии выставили на аукцион за 24,6 млн рублей. Позже стало известно, что объект площадью 119,5 квадратного метра продали на торгах за 44,3 млн рублей.

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Наталья Демьянова
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