«Чтобы финны знали»: Военкор из Финляндии снимет сюжет о бывшей квартире Зеленского в Крыму

Финский общественник и военный корреспондент Кости Хейсканен заявил, что планирует снять сюжет о бывшей квартире Зеленского в Крыму. По его словам, материал будет предназначен для финской аудитории. Журналист хочет рассказать о том, как украинские политики и бизнесмены относились к полуострову.

«Хочу снять сюжет о квартире Зеленского, которую у него конфисковали, и затем показать финнам, чтобы они понимали, что творилось на полуострове, когда он находился в составе Украины», — сказал Хейсканен РИА «Новости».

Речь идёт о квартире семьи Зеленского в Ливадии площадью 119,5 квадратного метра.

Хейсканен приехал в Крым с ознакомительным визитом спустя 22 года после своего предыдущего посещения полуострова. Он также заявил, что, по его мнению, в период нахождения Крыма в составе Украины регион недостаточно развивался и использовался как источник дохода для отдельных представителей власти и бизнеса.

История квартиры семьи Зеленского в Крыму уже становилась поводом для публикаций. Ранее Life.ru сообщал, что национализированную квартиру в Ливадии выставили на аукцион за 24,6 млн рублей. Позже стало известно, что объект площадью 119,5 квадратного метра продали на торгах за 44,3 млн рублей.