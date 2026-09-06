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Регион
Опубликовано 6 сентября, 11:49

«Осталось не очень долго»: Лавров предрёк уход с политической арены нынешним лидерам Европы

Лавров заявил, что некоторых политиков Запада «смоет» с их позиций

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не сомневается в том, что ряд политиков Запада, которые оказались «на поверхности европейской политики», в какой-то момент оттуда «смоет». Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал в интервью «Вестям».

«Я не могу влезть внутрь этих политических персонажей, которые волею судеб оказались на поверхности европейской политики. Но то, что в какой-то момент, надеюсь, не очень отдалённый, их смоет с этой вершины европейской политики, и всё-таки народы Европы сделают правильный выбор, у меня больших сомнений, честно говоря, нет. Когда это случится, это другой вопрос, но, думаю, ждать осталось не очень долго», — сказал министр.

Лавров уже неоднократно критиковал политику Евросоюза и руководство стран-членов, заявляя, что их курс вредит самим европейцам.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Сергей Лавров заявил о распространении «метастаз нацизма» по всей Европе, которые наиболее концентрированно проявляются на Украине. Глава МИД РФ подчеркнул, что, хотя предки победили нацизм, его идеология вновь возрождается.

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Наталья Афонина
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