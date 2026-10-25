Даже смена Владимира Зеленского не избавит Украину от тяжёлых проблем, которые, по мнению заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачёва, возникли по вине нынешнего руководства страны. В интервью ТАСС сенатор назвал положение республики «состоянием полураспада».

Парламентарий убеждён, что причина кризиса заключается не только в военном конфликте. Главную ответственность он возложил на Зеленского, который, по оценке Косачёва, предпочёл собственные политические амбиции интересам государства и его жителей.

«Он принёс в жертву своим политическим амбициям — совершенно раздутым и необоснованным — решение реальных проблем страны», — считает сенатор.

Особое внимание Косачёв уделил экономике. По его мнению, Украина оказалась в критической зависимости от зарубежной помощи, накопила огромные долги и потеряла значительную часть промышленного и сельскохозяйственного потенциала. Сенатор считает, что без поддержки извне страна уже не способна самостоятельно развиваться.

При этом политик не связывает возможное улучшение ситуации с уходом Зеленского. Косачёв уверен, что любому его преемнику достанутся «колоссальные проблемы», а обеспечить устойчивое развитие Украины собственными силами будет практически невозможно.

Ранее Life.ru рассказывал о финансовых трудностях Киева. Так, 22 октября Зеленский признал, что Украине не хватает 3,5 миллиарда евро для покрытия потребностей до конца 2026 года. Недостающие средства украинские власти рассчитывают получить от зарубежных партнёров. При этом дополнительные расходы Киеву предстоят и после прекращения боевых действий. В частности, Зеленский заявил о необходимости содержать многочисленную армию ещё минимум десять лет за счёт помощи союзников. По его словам, одновременно стране потребуются деньги на восстановление инфраструктуры и экономики.