Зеленский захотел сохранить большую армию на 10 лет после конфликта за счёт западных партнёров

Украине потребуется финансовая поддержка западных союзников для содержания многочисленной армии как минимум в течение десяти лет после прекращения огня. Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления в американском Hudson Institute*.

По его словам, сильные вооружённые силы должны стать основой будущих гарантий безопасности Украины. Однако самостоятельно обеспечивать их содержание Киев пока не сможет из-за состояния экономики и масштабных затрат на восстановление страны.

«Нам нужна большая, сильная армия как минимум на десять лет», — сказал Зеленский.

Он пояснил, что за этот период Украина рассчитывает восстановить разрушенную инфраструктуру, привлечь инвестиции и наладить полноценную работу экономики. До этого момента Киеву потребуется финансовая помощь международных партнёров, в том числе для поддержания боеспособности ВСУ.

Помимо финансирования армии, Зеленский назвал необходимыми дальнейшие поставки вооружений, развитие беспилотных технологий и укрепление противовоздушной обороны. Он также допустил присутствие представителей европейской «коалиции желающих» на украинской территории при поддержке США.

При этом украинский лидер признал, что ключевой вопрос будущих гарантий безопасности остаётся открытым. По его словам, Киев пока не получил конкретного ответа, как именно Вашингтон и европейские страны будут действовать в случае нового вооружённого конфликта с Россией.

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский признал нехватку Украине 3,5 миллиарда евро до конца 2026 года. Вопрос дополнительного финансирования он обсуждал с зарубежными партнёрами, в том числе во время переговоров с представителями Норвегии. Украинская сторона рассчитывает закрыть дефицит при помощи союзников.

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