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Опубликовано 23 октября, 18:05

«Вчера был готов, сегодня передумал»: Как Зеленский торпедирует мир на Украине

Депутат Журавлёв уверен, что Зеленский не выполнит условия для мира на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Договориться об урегулировании конфликта на Украине с Верховной радой было бы проще, чем с Владимиром Зеленским. Он не выполнит даже те условия, которые сам периодически предлагает, уверен член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Вчера он был готов отдать 25 процентов территории, а уже сегодня передумал», — заявил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

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Он положительно оценил предложения бывшего пресс-секретаря Зеленского о шагах к миру. Тем не менее, главным фактором давления на Киев депутат считает продвижение Армии России. Вслед за успехами на фронте западные призывы к переговорам станут настойчивее.

«А подписать капитуляцию вполне может и не Зеленский», — резюмировал Журавлёв.

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Напомним, Юлия Мендель предложила Владимиру Зеленскому три шага к миру: отмену решения о невозможности переговоров с Владимиром Путиным, законодательные изменения для проведения президентских выборов и отставку с передачей полномочий председателю Верховной рады. По её мнению, эти меры могли бы открыть путь к урегулированию.

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Борис Эльфанд
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