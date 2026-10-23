Договориться об урегулировании конфликта на Украине с Верховной радой было бы проще, чем с Владимиром Зеленским. Он не выполнит даже те условия, которые сам периодически предлагает, уверен член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Вчера он был готов отдать 25 процентов территории, а уже сегодня передумал», — заявил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Он положительно оценил предложения бывшего пресс-секретаря Зеленского о шагах к миру. Тем не менее, главным фактором давления на Киев депутат считает продвижение Армии России. Вслед за успехами на фронте западные призывы к переговорам станут настойчивее.

«А подписать капитуляцию вполне может и не Зеленский», — резюмировал Журавлёв.

Напомним, Юлия Мендель предложила Владимиру Зеленскому три шага к миру: отмену решения о невозможности переговоров с Владимиром Путиным, законодательные изменения для проведения президентских выборов и отставку с передачей полномочий председателю Верховной рады. По её мнению, эти меры могли бы открыть путь к урегулированию.