Депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в тяжелейшем преступлении против украинского народа в связи с отказом от возможных мирных договорённостей с Россией в 2022 году. Свою оценку парламентарий опубликовал в Telegram в ответ на интервью бывшего нардепа Вадима Новинского, который утверждает, что в первые недели конфликта президент Незалежной был готов принять основные условия Москвы, однако впоследствии отказался от первоначальной позиции.

«Факт страшнейшего преступления Зеленского по отношению к Украине и всему украинскому народу», — сделал вывод Дмитрук.

Парламентарий также обвинил украинское руководство в действиях, которые он назвал геноцидом собственного населения. По его мнению, продолжение конфликта отвечает личным интересам Зеленского и позволяет ему сохранять внимание западных политических кругов.

Новинский ранее рассказал, что в феврале 2022 года участвовал в обсуждении возможного урегулирования по просьбе украинского руководства. По его словам, среди ключевых требований российской стороны фигурировали нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО и договорённости по Крыму и Донбассу. Экс-депутат утверждает, что согласовывал каждый пункт непосредственно с Зеленским и первоначально не встречал возражений.