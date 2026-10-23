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Регион
Опубликовано 23 октября, 12:52

Песков: Путин обозначил главную тему трёхсторонних переговоров — безопасность

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Переговоры России, США и Украины по вопросам безопасности начнутся в трёхстороннем формате, однако дальнейшее обсуждение архитектуры европейской безопасности потребует участия других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность подключения европейских представителей к переговорному процессу.

По словам представителя Кремля, речь идёт о принципиально важной части будущих договорённостей. При этом переговоры начнутся в трёхстороннем формате, однако дальнейшее обсуждение может потребовать участия других государств.

«Как и в какой композиции будет дальнейшее обсуждение, сказать сложно. Но очевидно, что обсуждать архитектуру европейской безопасности без других участников невозможно. Но очевидно, что начало будет в трёхстороннем формате», — заявил пресс-секретарь президента.

Песков: Переговоры в Абу-Даби пройдут без участия Европы
Песков: Переговоры в Абу-Даби пройдут без участия Европы

Напомним, Владимир Путин поддержал предложение американского спецпосланника Стива Уиткоффа обсудить безопасность всей Европы. Президент согласился с необходимостью рассматривать будущие гарантии безопасности России и Украины в общеевропейском контексте. При этом он отметил, что Москва будет следить за развитием ситуации в ближайшие дни перед возобновлением переговоров.

Больше новостей о международных переговорах, дипломатии и европейской безопасности — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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