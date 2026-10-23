Песков: Переговоры в Абу-Даби пройдут без участия Европы

Европейские представители не будут участвовать в запланированных на первую половину ноября переговорах по Украине в Абу-Даби. Встреча предполагается исключительно в трёхстороннем формате с участием России, США и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ничего исключать нельзя априори. Но речь о переговорах в Абу-Даби в первой половине ноября — они трёхсторонние», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин обозначил главную цель предстоящих трёхсторонних консультаций. По словам президента, участники должны обсудить обеспечение безопасности России и Украины после заключения окончательного мирного соглашения, а не условия кратковременного прекращения боевых действий.