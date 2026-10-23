Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предложила ему рассмотреть отставку с передачей полномочий председателю Верховной рады. По её мнению, это могло бы открыть путь к переговорам. Такой вариант она назвала в числе трёх шагов к урегулированию конфликта в своём телеграм-канале.

«Зеленский заявляет, что хочет мира, но не говорит о неудобных шагах, которые он мог бы предпринять для его достижения», — написала Мендель.

Предложение об отставке она связала с коррупционными скандалами, общественными разногласиями и спорами о легитимности украинского лидера. Другой предложенный ею шаг — отменить решение 2022 года о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий пункт содержится в решении СНБО от 30 сентября, которое Зеленский ввёл в действие своим указом.

Кроме того, Мендель призвала инициировать законодательные изменения для проведения президентских выборов. Она считает, что Рада может начать принимать такие решения, не дожидаясь прекращения огня. Действующий закон о военном положении запрещает проведение президентских выборов в этот период.

Ранее британский журналист Афшин Раттанси, комментируя последние заявления украинского лидера, заявил, что Владимир Зеленский начинает осознавать необходимость мирного соглашения с Россией, поскольку дальнейшее затягивание переговоров может привести к новым территориальным потерям.