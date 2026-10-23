Владимир Зеленский начинает осознавать необходимость мирного соглашения с Россией, поскольку дальнейшее затягивание переговоров может привести к новым территориальным потерям. Такое мнение выразил британский журналист Афшин Раттанси, комментируя последние заявления украинского лидера в социальной сети X.

«Возможно, он наконец-то начинает понимать, что нельзя больше ждать и слушать оторванных от реальности европейцев, потому что это приведёт к ещё большим территориальным потерям, а также может полностью отвернуть от него Вашингтон», — написал Раттанси.

Поводом для комментария стали слова Зеленского о возможности заключить соглашение, которое зафиксирует нынешнее положение сторон. Главарь киевского режима допустил вариант договорённости, при котором под контролем Киева останется не менее 75% территории страны.

По мнению британского журналиста, продолжение конфликта без достижения соглашения способно осложнить положение Украины. Раттанси считает, что Киев рискует не только потерять дополнительные территории, но и лишиться поддержки Вашингтона.

Журналист также обратил внимание на время появления заявления Зеленского. Экс-комик высказался о возможной сделке на фоне переговоров Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.