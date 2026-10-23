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Регион
Опубликовано 23 октября, 00:01

Путин заявил о готовности России искать пути урегулирования на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия по-прежнему готова к переговорам и поиску решений для урегулирования конфликта на Украине. Москва сохраняет намерение добиваться мирного выхода из сложившейся ситуации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки этой тяжёлой, непростой ситуации», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, российская сторона всегда выступала за мирное разрешение украинского конфликта. Президент отметил, что эта позиция остаётся неизменной и сейчас, несмотря на продолжающееся вооружённое противостояние.

Путин: Россия не хочет войны с Украиной, её желает Киев
Путин: Россия не хочет войны с Украиной, её желает Киев

Ранее Владимир Путин назвал неуместными заявления Киева о потере территорий. В интервью Павлу Зарубину президент объяснил свою позицию результатами голосований, которые прошли в Донбассе и Новороссии. По словам российского лидера, жители этих регионов сначала высказались за государственную независимость, а затем — за присоединение к Российской Федерации.

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Антон Голыбин
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