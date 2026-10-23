Путин заявил о готовности России искать пути урегулирования на Украине

Россия по-прежнему готова к переговорам и поиску решений для урегулирования конфликта на Украине. Москва сохраняет намерение добиваться мирного выхода из сложившейся ситуации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки этой тяжёлой, непростой ситуации», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, российская сторона всегда выступала за мирное разрешение украинского конфликта. Президент отметил, что эта позиция остаётся неизменной и сейчас, несмотря на продолжающееся вооружённое противостояние.