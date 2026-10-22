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Регион
Опубликовано 22 октября, 22:00

Путин: Россия не хочет войны с Украиной, её желает Киев

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не стремится к продолжению вооружённого противостояния с Украиной. По его словам, дальнейшее ведение боевых действий зависит в том числе от позиции нынешнего украинского руководства.

Об этом российский лидер рассказал в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Мы не хотим воевать с Украиной. Но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать, ну пусть воюет», — сказал глава государства.

Путин заявил о готовности РФ к диалогу с Украиной при любом развитии ситуации
Путин заявил о готовности РФ к диалогу с Украиной при любом развитии ситуации

Также Владимир Путин заявил, что народы России и Европы не хотят воевать друг с другом. По словам президента, важно, чтобы Москву услышали.

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Матвей Константинов
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