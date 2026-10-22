Россия рассчитывает достичь договорённостей с Украиной, однако отказ Киева от переговорного пути не помешает Москве добиться поставленных целей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Я думаю, что мы можем договориться, мы согласны с этим. Но если кто-то хочет иначе — хорошо, будет иначе», — сказал российский лидер.

Путин выразил уверенность в возможности достижения соглашения, объяснив это исторической и культурной близостью двух народов. По его словам, русские и украинцы фактически являются одним народом, что, как он считает, создаёт основу для взаимопонимания.

При этом президент дал понять, что готовность Москвы к диалогу не означает отказа от целей специальной военной операции. Если украинская сторона выберет иной путь разрешения конфликта, Россия продолжит добиваться поставленных задач.

«В любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты», — заключил Путин.