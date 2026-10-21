Ушаков заявил, что одна встреча Путина, Трампа и Си не решит конфликт на Украине

Даже переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина не позволят решить украинский кризис за одну встречу. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии ИС «Вести».

По его оценке, рассчитывать на полное урегулирование конфликта по итогам единственного разговора трёх мировых лидеров было бы преждевременно.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного трёхстороннего саммита России, США и Китая. Предполагается, что переговоры могут состояться в ноябре на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.