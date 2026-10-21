Уиткофф надеется на возобновление переговоров между Россией, США и Украиной

Соединённые Штаты рассчитывают возобновить трёхсторонние переговоры с Россией и Украиной по урегулированию конфликта, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время визита в Санкт-Петербург, где проходит встреча с российский лидером Владимиром Путиным.

В ходе переговоров Уиткофф выразил надежду, что президент России рассмотрит такую возможность.

Накануне Уиткофф провёл переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Осло. Участники обсудили возможные условия мирного соглашения, гарантии безопасности для Украины и дальнейшие дипломатические шаги. Американская сторона заявила о прогрессе на рабочем уровне.

21 октября спецпосланник Трампа прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским президентом. Основной темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта.

Ранее Life.ru уже писал, что Уиткофф может предложить Путину провести трёхстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По информации Politico, американский представитель рассчитывает подготовить почву для переговоров на высшем уровне. Перед поездкой в Россию он обсудил возможные пути урегулирования с Киевом и европейскими партнёрами, а премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал консультации конструктивными.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что украинское урегулирование станет главной темой встречи Путина с Уиткоффом в Константиновском дворце. Представитель Кремля не исключил достижения договорённостей, однако заранее прогнозировать результат отказался. Предыдущая встреча российского президента с Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялась 5 сентября и продолжалась более трёх часов. Тогда переговоры назвали конструктивными, но о конкретных соглашениях стороны не объявили.