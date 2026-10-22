Песков: Путин не передавал Уиткоффу документы по урегулированию на Украине
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Президент России Владимир Путин не передавал через спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа никаких документов с предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет», — коротко ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Уточнение прозвучало после переговоров Путина и Уиткоффа, состоявшихся 21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Встреча продолжалась более трёх часов, а одной из её главных тем стало урегулирование украинского конфликта.
При этом сам Уиткофф прибыл в Россию с документами, содержащими предложения по мирному урегулированию. Американский представитель подготовил их после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими политиками в Осло. Песков ранее сообщил, что российский президент изучит и оценит представленные инициативы.
По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что стороны обсудили возможность возобновления трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Предполагается, что контакты могут продолжиться на экспертном уровне.
Ранее Life.ru сообщал, что Стив Уиткофф привёз в Санкт-Петербург документы с предложениями по украинскому урегулированию после переговоров с Киевом и европейскими представителями. Содержание этих материалов подробно не раскрывалось.
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