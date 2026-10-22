Песков высказался о составе переговорной группы от России по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что состав переговорной группы ещё не обсуждался — формировать её будет лично Владимир Путин. Представитель Кремля напомнил, что о возможной встрече делегаций России, США и Украины стало известно лишь накануне, поэтому решения принимать рано.

«Что касается состава группы переговорщиков, это будет решение президента, и оно пока не принято. Об этом было объявлено только вчера», — сказал Песков.