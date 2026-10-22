Песков высказался о составе переговорной группы от России по Украине
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что состав переговорной группы ещё не обсуждался — формировать её будет лично Владимир Путин. Представитель Кремля напомнил, что о возможной встрече делегаций России, США и Украины стало известно лишь накануне, поэтому решения принимать рано.
«Что касается состава группы переговорщиков, это будет решение президента, и оно пока не принято. Об этом было объявлено только вчера», — сказал Песков.
Напомним, 21 октября российский лидер Владимир Путин провёл встречу со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Американский представитель передал президенту РФ предложения, подготовленные после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими политиками. Кремль не стал публично раскрывать содержание новых инициатив. Песков предупредил, что обсуждение деталей переговоров может навредить дипломатическому процессу. При этом, известно, что Путин выразил готовность возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября.
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