Трамп: Украина входит в круг тем для переговоров России, США и Китая

Урегулирование украинского конфликта может стать одной из тем возможных трёхсторонних переговоров России, США и Китая. Однако повестка потенциальной встречи не ограничится ситуацией вокруг Киева. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает пресс-пул Белого дома.

Во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс неподалёку от Вашингтона главу государства спросили, намерены ли участники будущего саммита обсуждать Украину. Трамп не стал давать однозначного ответа, но обозначил ещё одно важное направление переговоров.

«Также будет обсуждаться вопрос денуклеаризации. Так что не только это», — подчеркнул американский лидер.

Таким образом, наряду с украинским урегулированием стороны могут затронуть вопросы сокращения ядерных вооружений и международной безопасности.

При этом конкретные сроки проведения встречи представителей трёх держав пока не определены. Формат переговоров и окончательная повестка также остаются предметом обсуждения.