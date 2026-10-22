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Опубликовано 22 октября, 09:24

Трамп: Украина входит в круг тем для переговоров России, США и Китая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Урегулирование украинского конфликта может стать одной из тем возможных трёхсторонних переговоров России, США и Китая. Однако повестка потенциальной встречи не ограничится ситуацией вокруг Киева. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает пресс-пул Белого дома.

Во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс неподалёку от Вашингтона главу государства спросили, намерены ли участники будущего саммита обсуждать Украину. Трамп не стал давать однозначного ответа, но обозначил ещё одно важное направление переговоров.

«Также будет обсуждаться вопрос денуклеаризации. Так что не только это», — подчеркнул американский лидер.

Таким образом, наряду с украинским урегулированием стороны могут затронуть вопросы сокращения ядерных вооружений и международной безопасности.

При этом конкретные сроки проведения встречи представителей трёх держав пока не определены. Формат переговоров и окончательная повестка также остаются предметом обсуждения.

Трамп: США высоко ценят позиции РФ и Китая по Ирану
Трамп: США высоко ценят позиции РФ и Китая по Ирану

Ранее Life.ru сообщал о подготовке возможной встречи глав РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. По информации Кремля, переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября.

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Владимир Озеров
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