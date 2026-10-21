Историческая встреча трёх лидеров: Китай готовит переговоры Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Китай уже занимается подготовкой возможной первой в истории трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Если обстоятельства сложатся благоприятно, переговоры включат в программу ноябрьского саммита АТЭС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Эта идея не отвергается ни одной из столиц», — рассказал представитель Кремля.

По его словам, Москва уже высказала ряд практических соображений относительно содержания будущего разговора лидеров трёх государств.

Организация переговоров во многом зависит от китайской стороны как хозяйки форума. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт 18–19 ноября в Шэньчжэне.

Тема возможного саммита затрагивалась и во время состоявшихся 21 октября переговоров Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Ещё в начале беседы российский лидер предложил обсудить возможность личной встречи с Трампом в Китае.