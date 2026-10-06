Ушаков подтвердил встречу Путина и Си на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу на саммите АТЭС в Китае. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Об этом договорённость достигнута — наш лидер встретится с председателем КНР, это точно», — заявил он журналистам.

По словам Ушакова, пока остаётся неизвестным, какое именно временное «окно» будет выбрано для переговоров двух лидеров во время саммита.

Ранее Путин рассказал, как общался с Си Цзиньпином без переводчиков на саммите БРИКС. Российский лидер привёл этот эпизод как пример отсутствия серьёзных барьеров в личном общении между ним и председателем КНР. По словам Путина, даже оставшись вдвоём без переводчиков, они понимали друг друга по отдельным словам и контексту.