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Регион
Опубликовано 6 октября, 19:22

Ушаков подтвердил встречу Путина и Си на саммите АТЭС

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу на саммите АТЭС в Китае. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Об этом договорённость достигнута — наш лидер встретится с председателем КНР, это точно», — заявил он журналистам.

По словам Ушакова, пока остаётся неизвестным, какое именно временное «окно» будет выбрано для переговоров двух лидеров во время саммита.

Путин: Встреча с Трампом и Си Цзиньпином на АТЭС во многом зависит от Китая
Путин: Встреча с Трампом и Си Цзиньпином на АТЭС во многом зависит от Китая

Ранее Путин рассказал, как общался с Си Цзиньпином без переводчиков на саммите БРИКС. Российский лидер привёл этот эпизод как пример отсутствия серьёзных барьеров в личном общении между ним и председателем КНР. По словам Путина, даже оставшись вдвоём без переводчиков, они понимали друг друга по отдельным словам и контексту.

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Александра Мышляева
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