Трамп: США высоко ценят позиции РФ и Китая по Ирану

Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение позицией России и Китая в отношении вооружённого конфликта Вашингтона и Израиля с Ираном. По словам американского лидера, Москва и Пекин не стали активно вмешиваться в боевые действия. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Мы очень довольны тем, что Россия не вмешивается (в войну. — Прим. Life.ru) с Ираном», — подчеркнул республиканец.

Хозяин Белого дома также отметил, что действия Москвы и Пекина имеют большое значение для Вашингтона. По его оценке, обе страны либо полностью воздержались от участия в конфликте, либо ограничили его масштабы гораздо сильнее, чем могли бы.