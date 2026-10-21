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Опубликовано 21 октября, 23:09

Трамп: США высоко ценят позиции РФ и Китая по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение позицией России и Китая в отношении вооружённого конфликта Вашингтона и Израиля с Ираном. По словам американского лидера, Москва и Пекин не стали активно вмешиваться в боевые действия. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Мы очень довольны тем, что Россия не вмешивается (в войну. — Прим. Life.ru) с Ираном», — подчеркнул республиканец.

Хозяин Белого дома также отметил, что действия Москвы и Пекина имеют большое значение для Вашингтона. По его оценке, обе страны либо полностью воздержались от участия в конфликте, либо ограничили его масштабы гораздо сильнее, чем могли бы.

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Ранее Дональд Трамп заявил о максимальном приближении к урегулированию украинского конфликта. По оценке американского президента, перспективы завершения боевых действий сейчас лучше, чем когда-либо прежде. Глава Белого дома рассказал журналистам, что несколькими днями ранее обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным. Одной из тем их разговора стали возможные пути прекращения конфликта. При этом Трамп не раскрыл подробностей состоявшихся консультаций.

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Антон Голыбин
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