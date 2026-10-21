Трамп заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем когда-либо

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны украинского конфликта приблизились к его урегулированию сильнее, чем когда-либо прежде. Американский лидер также сообщил, что недавно обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам в Вашингтоне.

«Я думаю, мы приближаемся (к урегулированию. — Прим. Life.ru). Возможно, ближе, чем когда-либо», — сказал республиканец.

По словам американского президента, разговор с российским коллегой состоялся несколько дней назад. Одной из тем обсуждения стали перспективы завершения боевых действий на Украине.