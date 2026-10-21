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Опубликовано 21 октября, 22:42

Трамп заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем когда-либо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны украинского конфликта приблизились к его урегулированию сильнее, чем когда-либо прежде. Американский лидер также сообщил, что недавно обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам в Вашингтоне.

«Я думаю, мы приближаемся (к урегулированию. — Прим. Life.ru). Возможно, ближе, чем когда-либо», — сказал республиканец.

По словам американского президента, разговор с российским коллегой состоялся несколько дней назад. Одной из тем обсуждения стали перспективы завершения боевых действий на Украине.

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Ранее помощник президента России Юрий Ушаков также заявил о движении украинского конфликта к завершению. При этом представитель Кремля отметил, что пока трудно определить, насколько близок момент урегулирования. Его заявление прозвучало на фоне переговоров Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Встреча прошла 21 октября и продолжалась более трёх часов. Американская сторона представила предложения по завершению конфликта, подготовленные после консультаций с Киевом и европейскими партнёрами. Уиткофф также выразил надежду на возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио назвал территориальные разногласия главным препятствием для достижения мирного соглашения.

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Антон Голыбин
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