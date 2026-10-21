Рубио отказался раскрывать детали нового предложения США по Украине

США не намерены раскрывать содержание новых предложений по урегулированию украинского конфликта, которые спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф привёз на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио во время общения с журналистами в Индии.

На просьбу раскрыть подробности обновлённого американского плана глава Госдепартамента ответил коротко: «Нет, не собираюсь».

Рубио пояснил, что Уиткофф сначала провёл переговоры с Владимиром Зеленским в Осло, где стороны обменялись идеями относительно возможного мирного соглашения. Теперь американский представитель должен представить эти предложения Москве и выяснить, какие из них российская сторона готова обсуждать.

По словам госсекретаря, именно так работает подобная дипломатия: посредники передают предложения между участниками конфликта, изучают их реакцию и пытаются постепенно сократить существующие разногласия.

При этом Рубио признал, что переговоры остаются крайне сложными. Главным препятствием он назвал территориальный вопрос, прежде всего разногласия вокруг Донбасса. По его оценке, для достижения соглашения обеим сторонам придётся пойти на определённые уступки.

Глава Госдепа назвал состоявшуюся в Норвегии встречу позитивной, подчеркнув, что никаких неожиданностей она не принесла. Вашингтон рассчитывает, что после обсуждения предложений с российской стороной удастся добиться дальнейшего продвижения переговорного процесса.

Ранее Life.ru сообщал, что 21 октября Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным. Как уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет украинское урегулирование. Встречу согласовали за несколько дней до визита, российскую сторону на ней также представляет глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб заявил, что участникам переговоров в Осло удалось найти некоторые «элементы мира», которые американская делегация представит в России. По его словам, обсуждение затронуло гарантии безопасности, экономические вопросы и возможные механизмы прекращения боевых действий. Финский лидер отметил определённый прогресс на техническом уровне, несмотря на публичные разногласия.

Между тем премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассчитывает на возвращение Уиткоффа в Осло после его встречи с Путиным. Норвежские власти надеются получить информацию о реакции Москвы на предложения, обсуждавшиеся с Киевом и европейскими партнёрами. Стёре не исключил, что сможет встретиться с американским спецпосланником прямо в аэропорту.