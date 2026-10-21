Путин на встрече с Уиткоффом поблагодарил Трампа за внимание к теме Украины

Ранее Life.ru сообщал, что 21 октября Владимир Путин проведёт переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Американский дипломат прибыл в Россию после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло, итоги которых он намерен представить Москве. С российской стороны в переговорах также примет участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Джаред Кушнер, который ранее планировал присоединиться к американской делегации, отказался от поездки из-за болезни.