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Опубликовано 21 октября, 12:04

Путин на встрече с Уиткоффом поблагодарил Трампа за внимание к теме Украины

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин в начале встречи со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом выразил благодарность американской стороне за внимание к проблеме урегулирования на Украине.

Вода без газа, 22,6 градуса и хитрости рассадки: Этикетолог раскрыла секреты подготовки к встрече Путина и Уиткоффа
Вода без газа, 22,6 градуса и хитрости рассадки: Этикетолог раскрыла секреты подготовки к встрече Путина и Уиткоффа

Ранее Life.ru сообщал, что 21 октября Владимир Путин проведёт переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Американский дипломат прибыл в Россию после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло, итоги которых он намерен представить Москве. С российской стороны в переговорах также примет участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Джаред Кушнер, который ранее планировал присоединиться к американской делегации, отказался от поездки из-за болезни.

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Никита Никонов
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