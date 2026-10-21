Вода без газа, 22,6 градуса и хитрости рассадки: Этикетолог раскрыла секреты подготовки к встрече Путина и Уиткоффа

При подготовке встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа в Константиновском дворце значение имеют даже температура воздуха, расположение дверей и вода на столе. О тонкостях дипломатического протокола и работе служб перед переговорами в беседе с Life.ru рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачёва.

Обычно в переговорных комнатах выставляют 22,6°. В нашем конкретном случае сказать точно не могу, но по стандартам одной из компаний, в которой я работала, это считается оптимальной температурой Екатерина Богачёва Эксперт по этикету

По её словам, слишком холодное или жаркое помещение может повлиять на самочувствие участников и рабочую атмосферу. Поэтому температуру проверяют заранее, хотя не каждая площадка позволяет выставить её с точностью до градуса.

Для переговоров разного формата во дворце предусмотрены отдельные помещения. Конкретный зал подбирают под каждое мероприятие с учётом удобства участников, принимающей стороны, службы протокола и сопровождающих. Представители различных подразделений, включая Федеральную службу охраны, заранее осматривают площадку, проверяют расположение табличек, наличие документов, воды и других необходимых вещей. Все службы согласовывают свои действия, чтобы создать комфортные условия для работы руководителей.

Отдельная деталь — напитки и канцелярские принадлежности. «Воду, кстати, всегда ставят без газа», — отметила Богачёва. При этом некоторые протокольные службы предпочитают привозить собственную воду с учётом пожеланий руководителя. То же касается ручек, бумаги и других принадлежностей: у каждой делегации могут быть свои требования.

Особое внимание уделяют журналистам и телевизионной картинке. Позиции камер выбирают в зависимости от помещения, стараясь обеспечить наиболее удачные ракурсы. Продолжительность съёмки зависит от договорённостей сторон и характера встречи. Если участники готовы раскрыть больше информации, прессе могут предоставить дополнительное время. При закрытом формате журналистов иногда допускают лишь ненадолго, ещё до появления высокопоставленного гостя.

Продумывают даже расположение дверей относительно кресел участников. По словам Богачевой, гостей стараются не сажать спиной ко входу, поскольку человек может чувствовать себя неуверенно, не видя происходящего позади. Рассадку также могут изменить ради красивого кадра, например если за спинами участников находится картина или другой примечательный элемент интерьера. Овальный зал эксперт считает удачным вариантом для переговоров, поскольку такая конфигурация позволяет расположить собеседников в равных позициях.

Ранее Life.ru сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа пройдёт 21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. По словам помощника президента Юрия Ушакова, переговоры запланированы на первую половину дня. С российской стороны в них также примет участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Главной темой станет урегулирование конфликта на Украине. При этом Джаред Кушнер не смог приехать в Петербург из-за болезни.