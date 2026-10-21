Евросоюз сохранит санкции против российских энергоносителей до конца конфликта
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Евросоюз не намерен отменять энергетические санкции против России до завершения украинского конфликта, несмотря на недавнее решение президента США Дональда Трампа смягчить ограничения в отношении российских энергоносителей. Об этом 21 октября заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.
Глава ЕК подчеркнула, что позиция Брюсселя остаётся неизменной даже на фоне разногласий с Вашингтоном по вопросу энергетического сотрудничества с Москвой.
«В связи с нынешними дискуссиями я хочу выразиться предельно ясно: эти санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит войну», — заявила фон дер Ляйен.
Председатель Еврокомиссии также обвинила Москву в использовании поставок энергоресурсов как инструмента политического давления. По её словам, Россия больше не может рассматриваться европейскими странами как надёжный энергетический партнёр.
Фон дер Ляйен напомнила, что в Евросоюзе последовательно сокращали зависимость от российских нефти и газа после начала конфликта на Украине. Она дала понять, что Брюссель не собирается отказываться от выбранного курса ради снижения энергетических издержек.
Расхождения между Евросоюзом и США по вопросу российских энергоресурсов обозначились после решения Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива. Ещё 9 октября американский президент объявил о соответствующих договорённостях с Владимиром Путиным, а 11 октября министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что действующие санкции позволяют Вашингтону импортировать российский дизель. При этом 14 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о продолжающихся переговорах по отмене ограничений для российских компаний, подчеркнув, что Вашингтон пока не готов к полноценному снятию санкций. Тем временем Евросоюз выбрал противоположный курс: 12 октября Брюссель утвердил 22-й пакет антироссийских ограничений, а 20 октября глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала дополнительные меры против российской нефти и так называемого теневого флота. Накануне выступления фон дер Ляйен официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью подтвердила отказ Брюсселя пересматривать санкционную политику вслед за Вашингтоном. При этом ещё 6 октября глава ЕК пообещала полностью отказаться от импорта российского газа к концу 2026 года
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