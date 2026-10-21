Евросоюз сохранит санкции против российских энергоносителей до конца конфликта

Евросоюз не намерен отменять энергетические санкции против России до завершения украинского конфликта, несмотря на недавнее решение президента США Дональда Трампа смягчить ограничения в отношении российских энергоносителей. Об этом 21 октября заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

Глава ЕК подчеркнула, что позиция Брюсселя остаётся неизменной даже на фоне разногласий с Вашингтоном по вопросу энергетического сотрудничества с Москвой.

«В связи с нынешними дискуссиями я хочу выразиться предельно ясно: эти санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит войну», — заявила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии также обвинила Москву в использовании поставок энергоресурсов как инструмента политического давления. По её словам, Россия больше не может рассматриваться европейскими странами как надёжный энергетический партнёр.

Фон дер Ляйен напомнила, что в Евросоюзе последовательно сокращали зависимость от российских нефти и газа после начала конфликта на Украине. Она дала понять, что Брюссель не собирается отказываться от выбранного курса ради снижения энергетических издержек.