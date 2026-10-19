В Брюсселе не поддержали план Трампа по газовым уступкам Москве

Еврокомиссия отказалась возвращаться к закупкам российского газа, несмотря на предложение США рассмотреть такой шаг в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта. Брюссель не намерен смягчать ограничения в отношении Москвы до полного завершения боевых действий. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью на брифинге 19 октября.

По словам Пинью, позиция европейских властей остаётся прежней, даже несмотря на изменение подхода Вашингтона к торговле российскими энергоресурсами.

«Наша позиция остаётся неизменной. Председатель [Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен ранее прямо заявила, что не отменит ни единой рестрикции против России до полного прекращения войны», — подчеркнула представитель ЕК.

Отдельно Пинью напомнила о реакции европейских лидеров на решение администрации Дональда Трампа ослабить часть ограничений в отношении Москвы и разрешить закупки российского дизельного топлива.

На саммите ЕС 15–16 октября участники, по её словам, выразили разочарование действиями Вашингтона. В Брюсселе рассчитывали на сохранение единого санкционного подхода двух сторон Атлантики.

Еврокомиссия по-прежнему выступает за совместное экономическое давление на Россию со стороны США и Евросоюза. Пинью выразила уверенность, что согласованные ограничения могут побудить Москву принять условия прекращения боевых действий, предлагаемые Киевом.

При этом американская администрация рассматривает энергетические сделки с Россией как один из возможных инструментов продвижения мирных переговоров. Ранее Вашингтон согласовал закупку российского дизеля, рассчитывая, что экономические стимулы помогут возобновить дипломатический диалог.

Позиция Еврокомиссии означает, что Брюссель пока не готов использовать отмену санкций или восстановление газового сотрудничества в качестве уступки на переговорах, несмотря на соответствующие инициативы американской стороны.