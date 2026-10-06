«‎До нуля к концу года»: Фон дер Ляйен начала новую авантюру против России

Евросоюз намерен полностью отказаться от российского газа, сократив его долю в импорте до нуля. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления в Европарламенте.

По её словам, ещё четыре года назад на Россию приходилось около 45% всего газового импорта ЕС. Сейчас этот показатель снизился до 12%.

«Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45% до 12%. И мы сократим его до нуля к концу года», — пообещала с трибуны фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что свыше 70% электроэнергии в Евросоюзе сейчас производится из собственных «чистых» источников. К ним глава Еврокомиссии отнесла возобновляемую и атомную энергетику.

При этом юридически утверждённый график отказа от российского топлива предусматривает более длительный переходный период. Для долгосрочных контрактов поставки российского СПГ должны полностью прекратиться с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027-го. В отдельных случаях последний срок может быть перенесён до 1 ноября.

Запрет уже вводится поэтапно. Новые контракты попали под ограничения весной 2026 года, а для краткосрочных соглашений переходные периоды завершились 25 апреля для СПГ и 17 июня для трубопроводного газа.

Ранее Life.ru сообщался, что Украина перед отопительным сезоном отправила в Европу около 160 млн кубометров газа, в основном в Венгрию, официально не отменяя запрет на экспорт. В правительстве пояснили, что это газ в режиме таможенного склада — ввезённый без растаможки и хранящийся в украинских ПХГ, поэтому отдельного постановления не требует.