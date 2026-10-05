Украина начала поставлять газ в Европу перед отопительным сезоном

Украина накануне отопительного сезона начала отгружать природный газ в Европу, направив за границу около 160 млн кубометров. Основным направлением стала Венгрия, сообщает «Страна» со ссылкой на данные Оператора ГТС Украины.

При этом решение об отмене действующего запрета на экспорт голубого топлива Киев официально не публиковал. В украинском правительстве изданию пояснили, что речь идёт о газе, находящемся в режиме так называемого таможенного склада.

Такой ресурс ранее был ввезён на территорию страны без растаможки и хранится в украинских ПХГ. Для его последующего вывоза отдельное постановление правительства не требуется.

В сентябре Кабмин обсуждал возможность разрешить экспорт газа. Рассмотрение вопроса, по данным «Страны», отложили из-за разногласий между министром энергетики Денисом Шмыгалем и премьером Сергеем Корецким.

Спор касался условий доступа компаний к продаже топлива за рубеж. Предложенный механизм ограничивал возможности частных добывающих предприятий, одновременно открывая экспорт для «Нафтогаза», который Корецкий возглавлял до перехода в правительство.

Обсуждение проходило на фоне подготовки страны к холодам. Ещё в конце сентября Life.ru сообщал, что в украинских подземных хранилищах находилось около 10,5 млрд кубометров газа. Тогда этот объём оценивался в 79,5% от минимального уровня, необходимого для прохождения зимы.