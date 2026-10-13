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Опубликовано 13 октября, 12:49

Песков допустил, что ЕС может помешать топливной сделке России и США

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Евросоюз может попытаться сорвать реализацию договорённостей России и США о поставках дизельного топлива с помощью новых санкций и других ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«То, что это может помешать, это безусловно», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее Life.ru сообщал о начале переговоров российских и американских компаний по поставкам дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак рассказал, что к обсуждению подключились министерства энергетики двух стран. Контакты начались после договорённостей Владимира Путина и Дональда Трампа. По оценке Новака, Россия способна в перспективе увеличить экспорт нефтепродукта до 3–3,5 млн тонн в месяц. При этом российские власти намерены учитывать потребности внутреннего рынка. В свою очередь, Минфин США выдал временное разрешение на операции с российским дизелем, действующее до 7 апреля 2027 года.

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Александр Юнашев
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