Песков допустил, что ЕС может помешать топливной сделке России и США

Евросоюз может попытаться сорвать реализацию договорённостей России и США о поставках дизельного топлива с помощью новых санкций и других ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее Life.ru сообщал о начале переговоров российских и американских компаний по поставкам дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак рассказал, что к обсуждению подключились министерства энергетики двух стран. Контакты начались после договорённостей Владимира Путина и Дональда Трампа. По оценке Новака, Россия способна в перспективе увеличить экспорт нефтепродукта до 3–3,5 млн тонн в месяц. При этом российские власти намерены учитывать потребности внутреннего рынка. В свою очередь, Минфин США выдал временное разрешение на операции с российским дизелем, действующее до 7 апреля 2027 года.